Hernandez: rottura del crociato. Mondiale finito

Anche Lucas Hernandez dopo Benzema è costretto a dire addio al Mondiale, per lui rottura del crociato. Deschamps: «Perdiamo un elemento importante».

Un’altra tegola per la selezione francese. Anche Lucas Hernandez dopo Benzema è costretto a dire addio al Mondiale, per lui rottura del crociato. Deschamps: «Perdiamo un elemento importante».

In un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, la Federazione francese ha fatto sapere che Lucas Hernandez, fratello di Theo, deve addire addio al suo Mondiale: «Lucas Hernandez ha fatto una risonanza magnetica alla clinica Aspetar dopo la partita contro l’Australia (4-1). L’esame purtroppo ha confermato la diagnosi clinica: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lucas Hernandez dovrà quindi purtroppo saltare il resto della Coppa del Mondo».

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial. Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Durante l’azione che ha portato al gol del momentaneo vantaggio australiano siglato da Goodwin, il difensore francese si accasciato a terra, vistosamente dolorante con le mani sul ginocchio destro ed è uscito al 13’ del primo tempo, sostituito dal fratello Theo.

Per Deschamps è il terzo giocatore fondamentale che è costretto a lasciare anzitempo il torneo, dopo Benzema e Nkunku. Il C.t. transalpino ha dichiarato: «Come tutto il gruppo, giocatori e staff, sono estremamente dispiaciuto per Lucas. Stiamo perdendo un elemento importante. Lucas è un guerriero e non ho dubbi che farà tutto il possibile per tornare a giocare. Lo conosco bene: sarà coraggioso, questo è sicuro. A nome del gruppo, gli auguro la migliore guarigione possibile». Già a fine partita Deschamps aveva espresso la sua preoccupazione per un grave infortunio e in serata è arrivata la conferma dopo una risonanza magnetica a Doha. Adesso il commissario tecnico si ritrova con un uomo in meno senza la possibilità di convocare un sostituto.

Olivier Giroud, autore di una doppietta e recordman, ha dedicato i gol al compagno a fine partita. «Abbiamo perso un altro collega nella competizione». Il riferimento agli infortunati Maignan, Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku e Karim Benzema, è chiaro.

Per Hernandez non è finito solo il Mondiale, ma anche la stagione con il Bayern Monaco si conclude con l’infortunio di ieri sera.