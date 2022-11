Giroud come Henry: «attento Titi, sto arrivando!»

Sono 51 le reti segnate con la maglia della Francia, un record che l’attaccante milanista rincorreva da otto anni.

Olivier Giroud entra nella storia della nazionale francese. Grazie alla doppietta segnata all’esordio contro l’Australia nel Mondiale in Qatar, vinta per 4 a 1. L’attaccante entra di diritto nell’Olimpo dei giocatori francesi.

Sono 51 per Giroud le reti segnate con la maglia della Francia, un record che l’attaccante milanista rincorreva da otto anni, dopo il Mondiale in Russia chiuso con zero reti per lui. L’ultimo gol risale al 2014, in gol contro la Svizzera durante il mondiale in Brasile.

Non è l’unico record però. Giroud è il giocatore e il marcatore più anziano di sempre ad un Mondiale, davanti a Zinédine Zidane (34 anni e 16 giorni nella finale del Mondiale 2006), per i Bleus. Per lui sono arrivati anche i complimenti del compagno di squadra al Milan Saelemaekers su Instagram: “Legend”.

71′ Le doublé de Girouuuuuuuuuud !!! 🔥 Avec ce but, @_OlivierGiroud_ égale le record du nombre de buts en Bleu de Thierry Henry (51) 🤜🤛 🇫🇷4-1🇦🇺 | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZVN1YmDqnV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

Intervistato a fine partita ha dichiarato:

«È un orgoglio, un onore. Poter essere al suo fianco in Francia dopo questi 11 anni in azzurro. È un lavoro collettivo, cerco di finire bene il lavoro dei ragazzi. E stasera siamo andati piuttosto d’accordo».

Giroud ha confessato di pensare da un po’ a questo record: «Onestamente, è qualcosa che ho pensato, ma non mi inibisce in alcun modo in campo. Mi assicuro di pensare ad aiutare i ragazzi. Il mio record personale viene dopo. Quando ricevo palloni buoni in area, provo a trasformarli. È un bene per me, ovviamente, ma è un bene per la squadra».

Continua: «L’allenatore mi ha dato questa opportunità, l’ho colta. È importante essere presenti nei momenti cruciali, questo è uno di quelli. Spero che continueremo tutti insieme».

Dopo 115 presenze in nazionale però, il trentaseienne del Milan è riuscito ad andare in gol dopo otto anni eguagliando il record di uno fra i più forti giocatori francesi: Henry, che prima di ieri sera era il miglior cannoniere della nazionale transalpina. Nonché il solo e unico giocatore ad aver raggiunto quota 51 nel ormai lontano 2009, adesso è stato raggiunto dall’attaccante milanista: «C’è molta amicizia tra di noi e sono sicuro che deve avermi scritto. Posso dirgli: “attento Titi, sto arrivando!“»

Da riserva di lusso a leader dell’attacco francese, Giroud ha chiarito di non gradire l’idea del salvatore di turno: «No, non mi piace questa idea, la Star è la squadra, la solidarietà e la nostra coesione. Se posso aiutare la squadra, lo faccio con grande piacere. Quando sei un atleta sei già molto felice in un gruppo come questo, ma lo sei ancora di più quando sei in campo. E quando ci sono io, il minimo è mostrare la mia soddisfazione e dare tutto per questa squadra».