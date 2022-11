Gazzetta: l’Inter riflette su Lukaku. Finora è costato 47mila euro per ogni minuto di gioco

Un investimento pesante: dodici milioni al Chelsea per 256 minuti in campo, con due gol e un assist. Lukaku è un patrimonio tecnico, ma se sta bene

Fino a questo momento, Lukaku è costato all’Inter 12 milioni di euro per 256 minuti di gioco. In pratica 46.875 euro per ogni suo minuto in campo, con due gol e un assist all’attivo. L’Inter riflette. Il club nerazzurro spera che il calvario del belga sia terminato, di poterlo ritrovare a gennaio e che torni ad essere decisivo.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Analizzando i costi dell’operazione col Chelsea, lo stipendio già garantito a Lukaku per i primi quattro mesi di stagione e il numero effettivo dei minuti in campo, Romelu è già costato all’Inter la bellezza di 12 milioni: praticamente 46.875 euro al minuto. Il dato fa spavento se confrontato con l’apporto garantito dal belga fin qui. Quattro presenze in campionato per un totale 249’, con un gol e un assist, più 7’ in Champions. Con gol, per carità, ma ininfluente ai fini del risultato”.

“Il 2022 di Lukaku con l’Inter è già finito e al club costerà altri due milioni d’ingaggio senza poterlo utilizzare.

Romelu cerca il recupero lampo per il Mondiale, poi penserà all’Inter e al big match del 4 gennaio contro il Napoli”.

“Però, l’avventura mondiale di Lukaku interessa relativamente all’Inter, che ora deve capire come sia stata possibile una nuova ricaduta al flessore della coscia sinistra in tempi record e, soprattutto, valutare attentamente le mosse

per il futuro. L’affare Lukaku, per quanto a prezzo di saldo e in prestito, è stato un investimento pesante per le casse del club. Col Chelsea c’è un accordo sulla parola per un nuovo prestito annuale a partire dalla prossima estate, che

non sarà minore dei dieci milioni già spesi di recente e porterà a ulteriori 12 milioni lordi di stipendio da garantire a Lukaku. I tormenti fisici andranno analizzati con attenzione ed è normale che l’Inter ora sia preoccupata: Lukaku è un patrimonio tecnico che non si discute, a patto che stia bene fisicamente. Al top, Romelu fa la differenza, ma oggi per il club è stato un affare di cuore… pagato a caro prezzo”.