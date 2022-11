Gazzetta: contatti vivi tra il Napoli e l’Udinese per Samardzic (vale 25 milioni)

Il giovane centrocampista fa gola a molti, il Napoli non vuole partecipare ad aste e intende muoversi in fretta. L’idea è di chiudere a gennaio

La Gazzetta dello Sport scrive del mercato del Napoli e, in particolare, di contatti vivi tra il club di Se Laurentiis e il giovane talento dell’Udinese Samardzic.

“Contatti vivi tra il Napoli e Lazar Samardzic, talento dell’Udinese e dell’Under 21 tedesca che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere le doti di cui dispone sia in Serie A che appunto in campo internazionale con la sua rappresentativa”.

Il contratto di Samardzic con l’Udinese scade nel 2026 e il club di Pozzo non è certo una bottega dai prezzi agevoli, ma il Napoli intende muoversi in fretta per questo ragazzo che vanta 5 gol in 36 presenze in Serie A.

“Numeri che hanno fatto drizzare le antenne in giro per l’Europa, ma che hanno innanzitutto stuzzicato Luciano Spalletti, che ha raccolto informazioni preziose dai suoi amici friulani (ne ha conservati tanti dopo aver allenato lì per anni con grandi risultati). Così, il Napoli intende muoversi in fretta senza neanche celare troppo il fatto che Samardzic piaccia e anche molto“.

La rosea continua:

“Gennaio è vicino, può essere il momento giusto per affondare il colpo ovviamente in prospettiva dell’estate 2023. L’Udinese non ha ancora fissato un prezzo ma Samardzic oggi vale circa 25 milioni e domani chissà. Ecco perché sarà meglio non perdere troppo tempo da entrambe le parti. Il Napoli non ama partecipare ad aste di sorta e per Samardzic a fine stagione ci sarà la fila e l’Udinese sa che non conviene tirare troppo la corda perché poi c’è il rischio che qualcosa vada storto. Inoltre, le due proprietà sono amiche e legate da rapporti di vecchia data al punto che non sono mancati gli affari in passato”.

Dall’Udinese viene anche Zielinski, il cui futuro non è ancora certo che sia nel Napoli.

“Già perché Samardzic è considerato il potenziale erede del polacco, attualmente impegnato al Mondiale, perché per alcuni versi lo ricorda vista la capacità di calciare bene con entrambi i piedi e di inserirsi con e senza palla. Insomma, l’ideale sarebbe averli entrambi in organico il prossimo anno perché “interscambiabili”, ma è ovvio che il futuro di

Zielinski andrà valutato proprio alla luce della competizione iridata in corso e di quello che sarà l’esito finale del campionato. Piotr, classe 1994, è all’apice della carriera ed ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 ragion per cui potrebbe anche decidere di provare una nuova avventura all’estero garantendo a De Laurentiis un cospicuo introito. A quel punto, la pista che conduce a Samardzic da semplice ipotesi diventerebbe realtà”.