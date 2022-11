Festa nazionale in Arabia Saudita dopo il 2-1 all’Argentina

Tutti, lavoratori e studenti, sono esentati dai propri doveri e possono entrare gratuitamente nei parchi a tema e in altri luoghi di intrattenimento.

Sembra che in Arabia Saudita si ricorderanno per molto tempo della vittoria contro Messi e compagni. Infatti, il re Salman ha deciso che per domani 23 novembre sarà una giornata di festa nazionale. Tutti, lavoratori e studenti, sono esentati dai propri doveri e possono entrare gratuitamente nei parchi a tema e in altri luoghi di intrattenimento.

L’impresa sportiva maturata nei 90 minuti di oggi contro l’Argentina rimarrà nella storia del calcio mondiale. Ma anche il re saudita è intenzionato a fissare nella memoria del proprio Paese questo evento storico. Nessuno si aspettava che all’esordio dei Mondiali l’Arabia Saudita avrebbe battuto l’argentina di Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, Papu Gomez e tanti altri.

Gli undici titolari sauditi hanno ben poca consuetudine a giocare certe partite in confronto all’esperienza portata in dote dagli argentini. Eppure, al fischio finale il tabellone recitava 1-2 e sotto la bandiera saudita comparivano i nomi di Al-Sherhri e Al-Dawsari, soprannominato da oggi il “Messi saudita”. Dopo essere passati in vantaggio, i sauditi hanno resisto all’arrembaggio argentino con tanto agonismo e organizzazione difensiva.

Il risultato di questa impresa sportiva è la decisone del re di istituire per il 23 novembre la festa nazionale per domani su suggerimento del figlio, il principe Mohammed. I festeggiamenti sono iniziati subito dopo la fine del match, in strada e sul web. È incalcolabile il numero di meme creati per prendere in giro Messi, mentre fuori dallo stadio i tifosi sauditi imitavano l’esultanza di Cristiano Ronaldo, richiamando l’eterna rivalità fra i due.

A Rijad, capitale dell’Arabia Saudita, le strade sono state letteralmente prese d’assalto, sventolando le bandiere del paese. Il Consigliere reale, Turki Al-Sheikh ha infine annunciato per domani l’ingresso gratuito per tutti ai parchi a tema e ad ogni altro luogo di intrattenimento.