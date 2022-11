Ferrari, Binotto:«Non so se sarò il Team Principal della Ferrari nel 2023»

«Ho parlato con Elkann, i rumors erano infondati. Quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c’è attorno al team»

Mattia Binotto smentisce le voci su una sua possibile sostituzione alla guida della Scuderia Ferrari. Nei giorni scorsi era infatti circolata insistentemente la notizia secondo cui il team principal del team di Maranello aveva perso la fiducia dei vertici dell’azienda, e che la sua sostituzione con Frederic Vasseur, suo omologo in Alfa Romeo, era ormai cosa fatta. Voci poi seccamente smentite dalla stessa Ferrari attraverso un comunicato ufficiale.

«I rumors sono legati anche all’attenzione che c’è sulla Ferrari – ha detto nella conferenza di Yas Marina -. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati. Ripeto, quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c’è attorno al team. Ora non resta che concentrarci sul futuro, la cosa più importante è non distrarci».

Binotto si sente tranquillo con la Ferrari

«Se sarò il team principal della Ferrari nel 2023? Non sta a me decidere, ma sono sereno. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati ad essere competitivi. I risultati dimostrano che il team ha lavorato bene ed è capace di ottenere risultati. Siamo uniti, ci sono dei punti deboli ma siamo tutti concentrati per crescere. Il team è stato eccezionale per la qualifica, mentre dobbiamo migliorare in gara. Sono tranquillo e concentrato su quello che dobbiamo fare».