Eintracht-Napoli (21 febbraio) trasmessa in chiaro da Mediaset

La gara di ritorno sarà invece trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Mediaset trasmetterà in chiaro anche Milan-Tottenham del 14 febbraio e Porto-Inter del 14 marzo

Eintracht-Napoli del 21 febbraio verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, così come Milan-Tottenham della settimana prima – si gioca il 14 febbraio, la sera di San Valentino. A chiudere, l’emittente di Cologno Monzese trasmetterà in chiaro la gara di ritorno tra Porto e Inter, che si giocherà in terra lusitana il 14 marzo (martedì). Non è stata ancora decisa la partita trasmessa in chiaro il 7 marzo, ma dovrebbe essere una tra Benfica-Brugge e Chelsea-Borussia Dortmund. Di seguito il programma:

martedì 14 febbraio 2023, ore 21 – Milan-Tottenham

martedì 21 febbraio 2023, ore 21 – Eintracht Francoforte-Napoli

martedì 7 marzo 2023, ore 21 – Brugge-Benfica/Chelsea-Dortmund

martedì 14 marzo 2023, ore 21 – Porto-Inter

Per quel che concerne Mediaset, su Infinity+ saranno invece trasmessi integralmente gli ottavi di finale, con eccezione della partita in onda in esclusiva su Amazon Prime Video del mercoledì, con la telecronaca di Piccinini e di Ambrosini, di cui abbiamo già scritto a questo link. Le sfide trasmesse da Prime Video saranno Borussia Dortmund-Chelsea il 15 febbraio, la gara d’andata tra Inter-Porto che si giocherà a San Siro il 22 febbraio e il ritorno tra Napoli e Eintracht, che si giocherà il 15 marzo allo Stadio Maradona. Amazon trasmetterà in esclusiva anche Tottenham-Milan dell’8 marzo.