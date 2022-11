Di Marzio: il Napoli non farà mercato. Spalletti sta provando Ndombele al posto di Lobotka

A Sky già si sta parlando della finestra di gennaio. «A destra hanno Zanoli come vice Di Lorenzo». Compagnoni e chi è più forte tra Lobotka e Fabian

Gianluca Di Marzio. Quando compare lui, vuol dire che è tempo di calciomercato. A Sky stanno già pensando alla finestra di mercato di gennaio. Di Marzio dichiara che a suo avviso il Napoli non sta pensando a nessuno. Neanche come terzino destro.

«Anche perché purtroppo Di Lorenzo non farà i Mondiali e quindi avrà possibilità di riposarsi in questa sosta. Poi hanno questo giovane, Zanoli, che è molto apprezzato. Probabilmente il Napoli ha un solo ruolo in cui non c’è un vero e proprio sostituto. Ed. è il ruolo di regista dove gioca Lobotka che per me è insostituibile. C’è Demme che al momento non è in lista Champions. Per quel che so, Spalletti in allenamento sta provando Ndombele al posto di Lobotka. Nel Napoli sono convinti che il francese possa sostituire il calciatore che è fondamentale nell’ingranaggio tattico di Spalletti».

In precedenza anche Compagnoni ha parlato di Lobotka. E ha detto che «si può discutere chi in generale sia più forte tra Fabian Ruiz e Lobotka ma nel ruolo di regista è certamente più forte Lobotka, almeno questo è il mio pensiero».

Anche Bargiggia un paio di settimane fa aveva detto che il Napoli a gennaio non avrebbe fatto mercato.

“Non credo ci sia nessuna polemica… è inutile insegnare al club azzurro come fare mercato. La società azzurra non interverrà sul mercato a gennaio”.

E aveva anche detto:

Bargiggia: “È gente da bar chi dice che il Napoli possa subire un rallentamento… A differenza degli altri anni, la rosa è stata ringiovanita e sono stati ingaggiati calciatori con una condizione atletica superiore alla media. Il giocatore più lento della squadra è Rrahmani, di ruolo difensore e dalle caratteristiche non particolarmente vigorose… Può succedere di tutto, anche se con questi parametri atletici è impossibile immaginare un rallentamento del club azzurro. Con queste caratteristiche, i partenopei possono giocare in qualsiasi modo, chi potrebbe fermarli ora?”