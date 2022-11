Di Maria festeggia la doppietta con l’Argentina, i tifosi juventini lo attaccano

Il calciatore aveva festeggiato sui social dopo l’amichevole con l’Arabia Saudita: “Ti costava qualcosa farlo in campionato?” “Vedi di stare integro da gennaio se no siamo nei guai…”

Grande gioia per la Nazionale argentina dopo la vittoria sull’Arabia Saudita nell’ultima amichevole in programma prima del fischio d’inizio dei Mondiali in Qatar. L’albiceleste ha rifilato ben cinque reti ai sauditi con un doppietta dello juventino Angel Di Maria e, proprio lui, ha deciso di pubblicare un post su Instagram per festeggiare la vittoria

«Bella partita per continuare a crescere e preparare ciò che verrà. Felice per il grande lavoro di tutti. FORZA ARGENTINA!!!»

Le parole pubblicate a corollario della foto di gruppo però non sono piaciute ai tifosi della Juve che lo hanno attaccato con post velenosi

“Ti costava qualcosa farlo in campionato?”

“Vedi di stare integro da gennaio se no siamo nei guai…”

“In Argentina nessun problema muscolare? Sarà colpa dell’aria di Torino?”