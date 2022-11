CorSport: il turbo Napoli ha trasformato il derby d’Italia nella partita dei punti perduti

Un tempo Juventus-Inter sarebbe stata fondamentale per la corsa scudetto. Oggi c’è una sola squadra al comando, così forte che ha già fatto il vuoto

Il Napoli ha reso praticamente inutile il derby d’Italia tra Inter e Juventus, che per anni è stato una partita decisiva per le sorti dello scudetto. Ora è diventato il derby dei punti persi. Lo scrive Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport.

La Juventus è a 13 punti dal Napoli, l’Inter a 11. Per entrambe le squadre è fondamentale vincere, oggi, perché il pareggio non serve a nessuno.

“Dicono che il 4 gennaio ripartirà un torneo tutto diverso da quello che si fermerà il 13 novembre. Può darsi. Intanto, il Napoli vola mentre Juve e Inter hanno il respiro affannoso di chi prova a inseguire epperò non riesce nemmeno a ridurre lo svantaggio”.

Il Napoli vanifica il classico paradosso di Zenone, quello di Achille e la tartaruga, scrive Iacobelli. Per Zenone, se Achille piè veloce concedesse un vantaggio alla tartaruga, non la raggiungerebbe mai, perché mentre Achille arriva alla posizione occupata dalla tartaruga quella intanto è già andata oltre, mantenendo il vantaggio invariato. E così via.

“Il guaio, per Juve e Inter, è che mai il Napoli ha concesso non un piede e manco un punto di vantaggio: la differenza si vede, le tartarughe Inter e Juve sono solo tartarughe. Il colpo di Bergamo, nona vittoria consecutiva in campionato di una capolista più che mai in fuga scudetto, è una mazzata per le speranze tricolori di Allegri e Inzaghi”.

Allegri ha l’aggravante di essere stato eliminato dalla Champions, per cui, per lui, la posta in gioco è più alta che per Inzaghi. Se la Juve vince, scavalca l’Inter, anche se resta a -10 dal Napoli. Se vince l’Inter, la Juve affonda in una rimonta impossibile: le resterebbe solo l’inseguimento al quarto posto.

“C’era una volta il derby d’Italia che spesso e volentieri risultava fondamentale nella corsa scudetto. Il Turbo Napoli l’ha oscurato a tal punto da trasformarlo nella partita dei punti perduti. Oggi più che mai c’è una squadra sola al comando. Così forte che, dopo solo un terzo del campionato, ha già fatto il vuoto”.