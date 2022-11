All’Inter non si vive di rendita, il club chiede ad Inzaghi una svolta (Gazzetta) 

Ieri ad Appiano è andato in scena un doppio confronto: uno tra dirigenti e tecnico e l’altro tra Inzaghi e la squadra. I risultati non sono all’altezza della rosa

Non solo l’incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’allenatore, Simone Inzaghi, come annunciato alla vigilia. Ieri, ad Appiano, c’è stato anche un confronto tra il tecnico e la squadra. L’atmosfera, in casa Inter, non è delle migliori. In 13 partite di campionato, l’Inter ha perso 5 volte, l’andamento è preoccupante, anche perché a Torino si sono riviste dinamiche che sembravano superate, scrive la Gazzetta dello Sport.

“E così il tema è stato affrontato nel centro sportivo, in due diversi momenti. Il primo, tra la dirigenza presente al completo e Simone Inzaghi. Il secondo, tra l’allenatore e la squadra”.

La dirigenza nerazzurra ritiene che i risultati non siano all’altezza della rosa.

“I dirigenti hanno sottolineato a Inzaghi l’insoddisfazione per il rendimento in campionato, non all’altezza delle aspettative a differenza della Champions. Due i concetti principali: nell’Inter non si vive di rendita, non può essere un risultato positivo ottenuto oppure un traguardo centrato ad ammorbidire l’approccio per la partita successiva.

Altro punto toccato, già emerso con le parole dell’a.d. Beppe Marotta di due giorni fa: la differenza di rendimento tra casa e trasferta non è accettabile e alla cosa va trovato un rimedio velocemente, considerata la trasferta di domenica a Bergamo che preoccupa non poco, in termini di classifica”.

Inzaghi ha promesso di apportare “dei cambiamenti tecnico-tattici” che possano garantire alla squadra maggiore solidità. La Gazzetta chiarisce:

“Non si intende variazioni di modulo, giusto per capirsi. Ma sta a Inzaghi – ed è questo un altro passaggio caro ai dirigenti nerazzurri – trovare il modo di correggere la rotta impostata sul navigatore”.

Il secondo confronto è stato tra il tecnico e la squadra.

“In sala video, rivedendo nel dettaglio quanto accaduto a Torino. Inzaghi ha chiesto un cambio di passo ai suoi su quattro punti”.

Innanzitutto la concentrazione, troppo spesso altalenante nella squadra. A seguire, Inzaghi ha sottolineato la “scarsa attenzione sulle marcature preventive. E sulla disposizione in campo”. E ancora: “poca cattiveria”. Quarto punto: “la compattezza”.

Per fare l’Inter serve una marcia diversa. E soprattutto, scrive la rosea, servono sei punti da qui a domenica.