Al Napoli piace Mbeumo, attaccante del Brentford al Mondiale col Camerun (CorSport)

Il Mondiale in Qatar è anche una vetrina per il calciomercato. Il Corriere dello Sport scrive dei talenti più interessanti seguiti dai club europei. Ce n’è anche uno che piace al Napoli. Si tratta di Bryan Mbeumo, classe 1999. E’ un attaccante del Brentford, va in scadenza con il suo club nel 2026. Gioca nel Camerun. Si tratta di un talento con ampi margini di miglioramento, che ha incantato il Napoli per il suo mancino e la precisione sui calci piazzati. La convocazione al Mondiale è il coronamento del suo sogno da bambino. Si tratta di uno dei volti più interessanti del Camerun, scrive il Corriere dello Sport. Un motivo in più per tenerlo d’occhio e per seguire la sua Nazionale al Mondiale in Qatar. Qualche settimana fa Samuel Eto’o diede il Camerun vincente in questa edizione della competizione.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Classe 1999, duttile e con ampi margini di miglioramento: è Bryan Mbeumo, uno dei volti più interessanti del Camerun. Con la convocazione al Mondiale ha realizzato il suo sogno da bambino. Versatile ala offensiva, si è fatto apprezzare dal Napoli per il suo mancino e la sua precisione sui calci piazzati”.

Il Napoli, tra l’altro, ha aperto la strada verso nuovi orizzonti di mercato, nel senso che ha acceso i fari su zone forse finora poco battute, come Giappone e Corea. Kim docet. Proprio sui calciatori di questi due Paesi si concentrerà l’attenzione degli operatori, scrive il quotidiano sportivo.

“Dopo l’exploit del difensore del Napoli, molte delle attenzioni si concentreranno sui calciatori della Corea del Sud e del Giappone, che per fisicità e impostazione hanno dimostrato di adattarsi bene al campionato italiano. Centrocampisti come Takumi Minamino e Daichi Kamada, punti saldi della selezione nipponica, saranno quindi sotto i riflettori degli osservatori presenti in Qatar e valutati dai club più importanti, anche per il futuro”.