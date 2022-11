Eto’o: «Il Camerun vincerà il Mondiale»

L’ex calciatore di Inter e Barcellona è convinto: «Vinceremo in finale contro il Marocco. Faremo come l’Inter del Triplete»

Samuel Eto’o intervistato da ESPN, sembra sicuro e prevede la vittoria del Camerun ai Mondiali di Qatar.

«L’Africa ha sempre avuto il potenziale per vincere la Coppa del mondo, ma non siamo ancora riusciti a farcela. Nel corso degli anni le nostre rappresentanti hanno acquisito esperienza, quindi penso che siamo pronti per non limitarci a partecipare, ma a provare a vincere. Penso che il Camerun vincerà il Mondiale battendo in finale il Marocco. Sarebbe un sogno per tutto il continente. Per ogni giocatore vincere titoli è l’obiettivo finale. Come presidente della nostra federazione, mi piacerebbe vedere il Camerun vincere la Coppa del Mondo. Non vedo perché non possiamo vincere. Credo che per vincere la Coppa del Mondo non serva essere mostri o alieni, serva solo una buona preparazione, una forte mentalità e un pizzico di follia. Prendo sempre l’Inter come esempio: nessuno all’inizio del 2009/10 pensava che potessimo vincere la Champions League, ma Mourinho ha fatto una pazzia, con un gruppo di uomini e di guerrieri. Voglio la stessa cosa anche per il Camerun».

Eto’o è presidente della Federazione del Camerun dal 2021 e durante tutta la sua carriera ha sempre lavorato per il progresso e l’autodeterminazione del calcio africano. Una volta eletto disse:

«Mi ricorderò di oggi come uno dei momenti della mia vita di cui sarò più orgoglioso. L’obiettivo è portare il nostro calcio ad un livello mai visto finora».

Come abbiamo scritto ieri i Leoni Indomabili troveranno un girone ostico, davvero infernale. Dovranno giocare infatti con Brasile, Serbia e Svizzera. Un percorso difficile per Anguissa e compagni. Proprio per questo, tra il serio e il faceto, avevano ottenuto la benedizione del Papa del calcio. Il Camerun non è nuovo ai ricorsi di queste arti magiche.

Ma a parte queste divagazioni curiose e un po’ folcloristiche, tornando al calcio giocato, questi mondiali saranno importanti per il continente Africano. Saranno infatti ben cinque le nazionali africane e tutte allenate da allenatori del continente per la prima volta.