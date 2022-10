Zapata va in banca e la security lo ferma: «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei» 

Curioso incidente quello capitato all’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata. Si presenta nella sua banca per un appuntamento e non viene riconosciuto. Bloccato all’ingresso, la security dell’istituto di credito gli ha detto:

Lo racconta il Corriere Bergamo.

“È qui, infatti, in piazza Matteotti che ha sede Fideuram, private banking dove il bomber colombiano si è presentato per curare gli affari (finanziari) suoi, incappando in un, definiamolo, piccolo incidente diplomatico. Abbigliato in modo sportivo, con una tuta ed una felpa con cappuccio, (che magari saranno stati pure griffatissimi e costosissimi, ma che, evidentemente, come abiti non sono riusciti a fare il monaco) Zapata ha cercato di entrare in banca, ma è stato bloccato dalla vigilanza che piantona l’edificio all’ingresso. «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei, vada da un’altra parte», questo sarebbe stato più o meno il senso delle parole che gli sarebbero state rivolte mentre il giocatore rivendicava la sua identità: «Sono Zapata, sono Zapata, fatemi entrare». Zapata, chi? In sostanza, tutto deve essere sembrato alla security, fuorché un personaggio famoso oltre che, un cliente della banca”.