Kvaratskhelia quanto vale? Per la Gazzetta 40-45 milioni, per noi 100 milioni in più

E poi fa i conti sulla valorizzazione dei calciatori.

Per Kvaratskhelia dà una quotazione talmente bassa che non ci sentiamo di riportarla, vabbè lo scriviamo 40-45 (“ma nessuno fermerebbe adesso un “tassametro” lanciatissimo verso vette più alte”) che sono 100 milioni in meno della sua reale valutazione, secondo noi.

I 18 di Kim si sono come minimo raddoppiati.

I 15 milioni di Simeone li dovremmo ritoccare verso l’alto

I 25 di Raspadori sono almeno 45.

I 15 (bonus compresi di Olivera) sono 25.

Senza dimenticare Ostigard costato 8 e che può entrare tranquillamente nelle rotazioni con un certo profitto.

Di Kvara il New York Times ha scritto:

“La radice del fascino di Kvaratskelia è un senso di rarità. È il tipo di giocatore che il calcio moderno – con i suoi sistemi giovanili industrializzati e modelli stilistici – non produce più: volubile e intuitivo, vagamente anticonformista, in qualche modo selvaggio”.