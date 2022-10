Spalletti: «Simeone è un po’ penalizzato dalle mie scelte»

In conferenza: «Potrebbe giocare di più, ma è una scelta per trovare equilibrio e per andare a fare gol anche in momenti complicati come quello di stasera»

Si parla anche di Giovanni Simeone, nella conferenza stampa di Luciano Spalletti al termine di Cremonese-Napoli

Cosa sta dando Simeone a questo Napoli? Sembra portare grande vivacità anche fuori dal campo

«Ci sono tanti ragazzi come lui che si sono fatti trovare pronti nelle occasioni che hanno avuto, anche Olivera oggi. È una qualità del gruppo di quest’anno, essere a disposizione per sfruttare i minuti che ti vengono messi davanti per giocare. Simeone probabilmente per nazionalità e caratteristiche individuali e voglia di affermarsi, riesce subito a trasferire nel giocato la garra che ha e forse viene anche un po’ penalizzato perché se io faccio al contrario oggi mi ritrovo Simeone che ha giocato 70 minuti e non ha quella forza. Se c’è da ribaltare una situazione, una cosa è entrare con la sua foga agonistica e fresco come fa lui, un’altra è continuare a giocare dopo 70 minuti. È vero che merita di giocare anche di più ma è una scelta per trovare equilibrio e per andare a fare gol anche in momenti complicati come quello di stasera»