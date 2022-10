A Dazn: «Questa tifoseria mi dà energia, mi sento come loro: un po’ argentino e un po’ italiano. Forse qui sono nel posto giusto».

Dopo la vittoria sulla Cremonese in campionato, ai microfoni di Dazn l’attaccante argentino del Napoli, Giovanni Simeone. Subentrato dalla panchina ha segnato uno dei 4 gol del Napoli.

Dove trovi tutta questa energia?

C’è un’alchimia speciale tra te e Napoli, è come se fossi qui da sempre.

«Non lo so, ho sempre detto che mi sento un po’ come loro, un po’ argentino e un po’ italiano. Forse perché ho vissuto qui anche da piccolo. Forse sono nel posto giusto, io continuerò a fare come sempre il mio».