Geniale Secolo XIX: “La Sampdoria di Giampaolo è la grande mollezza”

Per la Sampdoria di Giampaolo (sconfitta ieri anche dalla Salernitana, per giunta a Marassi) il Secolo XIX scrive di grande mollezza.

La grande mollezza è emersa nitidamente dopo avere incassato due gol dalla Salernitana nei primi sei minuti di gioco, anzi in 5′ 42″ per l’esattezza (dimezzando i tempi concessi all Udinese per farne due), un primato che ancora mancava alla “storta” Sampdoria di questa stagione. A differenza dell’incassare il primo gol entro i primi 20 (ieri la dodicesima volta, condivisa tra D’Aversa e Giampaolo), dell’andare in svantaggio (ieri la ventesima, condivisa tra i due tecnici), o di subire una rete al primo tiro in porta dell’avversario (ieri la sesta volta nelle ultime sette sconfitte di Giampaolo).

Ecco alcuni giudizi su Giampaolo dei giornali. Cominciamo col Secolo XIX.

Il margine sulla terzultima resta buono ma preoccupa il modo in cui è stato fallito il match point per la salvezza. In primis è inaccettabile l’approccio alla gara e non è la prima volta che i blucerchiati lo sbagliano. La squadra accusa il colpo del gol di Fazio e dopo 6 minuti è già sullo 0-2. A questo punto subentra l’altro limite della Samp l’incapacità di rimontare. La Salernitana fa il suo, frammenta il gioco, ma il Doria non ha sussulti, pare rassegnato e stavolta l’allenatore non riesce a scuotere la squadra né sul piano tattico né sul piano emotivo. In attacco la coperta è corta ma complessivamente troppi giocatori stanno rendendo al di sotto delle loro possibilità.