Rublev: «Noi russi firmeremmo per donare tutto il montepremi di Wimbledon in aiuti umanitari»

«Ad essere onesti, le ragioni che hanno addotto per l’esclusione non hanno senso e non c’è una logica in quello che hanno proposto. Avrei potuto capire se escludere i giocatori russi e bielorussi avesse un qualche impatto, ma non servirà a niente e non cambierà niente. Quello che stanno facendo è una discriminazione nei nostri confronti»

Rublev prova a proporre una soluzione.

Conclude.

«Alla fine ciò che vogliamo è poter competere; non siamo qui per parlare di politica, anche perché non ne so niente. Sono russo, sono nato in Russia, vivo tutta la mia vita in Russia e proprio per questo vorrei far vedere che siamo brave persone. Spero che questo abbia chiarito tutto»