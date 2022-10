Pinturault: «Lo sci è uno sport sull’orlo dell’estinzione, ci sono sempre meno ghiacciai»

Lo sciatore francese a Le Figaro: «Allenatori e insegnanti non hanno più autorità sui bambini. I genitori non ammettono mai che i loro figli sbaglino».

Su Le Figaro un’intervista il campione olimpico francese di sci alpino Alexis Pinturault. Reduce da una stagione fallimentare (per la prima volta in dieci anni non ha vinto nella Coppa del Mondo né alle Olimpiadi), racconta la sua carriera, dell’importanza dell’educazione e dei problemi legati all’ambiente e di come si ripercuotono sullo sci. Ha appena scritto un’autobiografia, “From gold to crystal”.

Parla del suo rapporto con la competizione, a metà tra la ricerca di divertimento e l’ansia di perdere.

«Per me le due cose sono correlate. Posso divertirmi perdendo, ma preferisco divertirmi vincendo. Il mio piacere lo prendo quotidianamente, quando mi alleno, quando mi evolvo… E poi c’è la competizione, dove voglio divertirmi, ma con un obiettivo fondamentale: esibirmi. Il mio piacere si moltiplica di dieci volte quando riesco a mettere tutto a posto. L’adrenalina è una droga pura e, quando il risultato è lì, alla fine è ancora più forte».

Hai perso questo piacere?

«Questo è sicuro. Ho avuto difficoltà a trovare nuovi obiettivi. Ero in completa confusione. Ma tutto questo anno è stato necessario per me fare un passo indietro e sistemare le cose per guardare al futuro in modo più naturale».

Ti sei posto la questione della pensione?

«Era un po’ più complesso, ma c’è anche questo. Mi è capitato di chiedermi cosa stavo facendo lì, se non fossi stato meglio altrove piuttosto che vegetare lontano dal mio livello, senza desiderio. In quel caso, era meglio fermarsi. Quindi, sì, ad un certo punto è emersa la domanda: voglio davvero continuare? Non sorprende che a Pechino non sia andata come avrei voluto, ma ciò mi ha permesso di mettermi in discussione. Dopo i giochi, ho iniziato a vedere le cose in modo diverso e a dirmi che non ero molto interessato a prendere schiaffi ad ogni gara. Mi ha punto nel mio orgoglio. E ho rimesso la testa a posto».

Hai un rapporto complesso con i giochi.

«I Giochi sono davvero un evento fantastico. Ad esempio, mi piace dire che sono la Disneyland degli atleti e sono super felice di partecipare ogni volta. Ciò non esclude che ci siano cose che non sono fatte per me, come il Villaggio Olimpico. Bisogna capire che c’è una grande differenza tra passare tre, quattro giorni lì, come fa l’85% degli atleti, che competono solo in un evento, e dover passare lì quasi tre settimane, come faccio io. Nel primo caso è fantastico, perché non si ha il tempo di sperimentare tutti gli aspetti negativi: il fatto di mangiare male lì, non essere in grado di arieggiare la mente… Più a lungo ci rimani più lo trovi gravoso. Voglio andare al Villaggio Olimpico, ma non voglio più restare lì così a lungo. Mi sento come se stessi dormendo in un aeroporto, come se stessi vivendo in una zona di transito».

Pinturault parla anche della cultura sportiva in Francia. Chiama in causa i genitori che accettano sempre tutto a parte che i loro figli non si comportino bene.

«Questa è una realtà: i genitori trovano sempre più difficile ammettere che il loro bambino può essere cattivo. A scuola è lo stesso. Che si tratti di un allenatore o di un insegnante, c’è una vera perdita di autorità sui bambini. Da bambino, quando facevo qualcosa di stupido a scuola o al club, quando tornavo a casa non dicevo nulla, perché altrimenti prendevo un’altra punizione. Oggi, al limite, quando un bambino viene rimproverato a scuola, spetta all’insegnante giustificarsi o essere rimproverato. Abbiamo perso disciplina, autorità, certi valori che sono estremamente importanti nella vita in generale, e nello sport in particolare. Idem con il problema che abbiamo in Francia con coloro che hanno grandi ambizioni».

La sua educazione è stata un mix tra il padre francese e la madre norvegese.

«L’educazione è fondamentale. Ad esempio, i miei genitori mi hanno insegnato a non comportarmi come un bambino viziato. Ho la fortuna di venire da un background agiato, anche se mio nonno ha iniziato da zero, o quasi, costruendo un hotel a 5 stelle a Courchevel. Tuttavia, mi è sempre stato insegnato che bisogna meritarsi le cose, che quando lavoriamo poi arrivano i risultato. Le cose non cadono dal cielo. E la cultura scandinava di mia madre mi ha insegnato ad essere più attivo che riflessivo, ad essere più positivo che negativo, come troppo spesso invece tendiamo ad essere in Francia…».

Nel libro parla anche di ecologia. Quando finirà la sua carriera sarà più coinvolto su questo tema?

«Certo. Lo faccio già quotidianamente, perché siamo fortemente influenzati dal mondo della montagna. Lo sci è uno sport sull’orlo dell’estinzione, perché ci sono sempre meno ghiacciai. Mi sento vicino alla natura e farò sempre del mio meglio per dare un senso a ciò che sto facendo a questo livello».