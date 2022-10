Pagliuca: «Meret è bravo. Chissà perché il Napoli aveva cercato Navas»

L’ex portiere a Libero: «È sbocciato dopo anni bui. Merita un ottimo in pagella. Handanovic è insufficiente. La sorpresa è Vicario»

Libero intervista l’ex portiere di Samp, Inter e Bologna, Gianluca Pagliuca. Fa le pagelle dei portieri della Serie A. Iniziando subito con lo sfatare un mito: non è vero che la celebre scuola dei portieri italiani è finita. Lo dimostrano gli altissimi livelli di Donnarumma e Meret.

«Sfaterei questa tesi pessimistica. Donnarumma, uno dei più forti del mondo, gioca finalmente sereno al Psg e, in testa al nostro campionato, c’è il Napoli di Meret. Alex è bravo, è sbocciato dopo anni bui durante i quali si era infortunato ed era stato messo dietro a Ospina. In estate il Napoli aveva cercato, chissà perché, Navas… Meret merita un ottimo in pagella ed è il portabandiera della gloriosa scuola della quale ha fatto parte il sottoscritto».

Promuove Maignan, del Milan.

«Ottimo con lode! Super tra i pali, eccezionale con i piedi e leader del reparto. Il migliore».

Pagliuca giudica invece insufficiente il portiere della Roma, Rui Patricio.

«Insufficiente. Non mi piace come para, come sta tra i pali. La Roma meriterebbe sinceramente di più se vuole arrivare in zona Champions e fare bene in E-League».

Szczesny, della Juventus, si becca un “discreto”.

«Discreto. Para bene i rigori, fa pochi errori. Come Perin, altro molto completo. I problemi della Juve non vengono certo dalla porta».

Impietoso il giudizio di Pagliuca sul portieri dell’Inter, Handanovic.

«Ahi ahi. Discorso delicatissimo. Per un portiere l’alternanza è letale, si è visto lo scorso anno a Parigi quando giocavano una partita Donnarumma e l’altra Navas. Gli anni passano anche per un grande portiere come Handa e non sai quanto mi dispiaccia vederlo subire certi gol. Ora è insufficiente. A breve penso che giocherà fisso Onana, uno che ha disputato con l’Ajax decine di partite in Champions».

La vera sorpresa del campionato è Vicario, dell’Empoli. Silvestri è sottovalutato.