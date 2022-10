Onana ha aiutato l’Ajax a migliorare i suoi portieri

Vosse de Boode, il capo degli analisti dell’Ajax: «Onana teneva i piedi molto più distanti, lo abbiamo analizzato e abbiamo capito che così era molto più veloce»

Domani scenderà in campo per l’Inter, André Onana, al portiere camerunese spetterà infatti l’onere di difendere la porta nerazzurra in Champions contro il Barcellona.

In Olanda, dove il portiere ha militato a lungo nell’Ajax si è parlato molto di lui negli ultimi giorni, a farlo è stato Vosse de Boode, il capo della scienza dello sport e dell’analisi dei dati dell’Ajax.

Il camerunese aveva uno stile diverso da quello a cui le persone erano abituate ad Amsterdam e un team di specialisti di dati ha iniziato a indagare su questo. Secondo lui l’arrivo di Onana ha aiutato enormemente l’Ajax con la sua tecnica di portiere in senso lato:

«È sempre stato detto: se vuoi essere pronto a spingere il più possibile, allora dovresti avere i piedi a terra alla larghezza delle spalle Poi all’improvviso arrivò Onana e si fermava in modo molto più largo di così. Stavamo per dire: ‘Non devi fare così. Poi abbiamo pensato: ma così è molto più veloce’»

Gli specialisti si sono dunque messi a studiare la sua tecnica per capire come funzionava

«Abbiamo iniziato a misurare tutti i portieri. Poi abbiamo visto che la posizione più ampia permette di spingere molto meglio in curva. Quasi come fa uno skater. Se sei più stretto, stai davvero solo saltando in alto, ma il bersaglio è più largo che alto»

Lo sviluppo dei portieri dell’Ajax

Sembra un dato di fatto facile da implementare, ma non lo è.

«Il problema è che non ci sei abituato quando inizi a fare cose nuove. In realtà hai visto che quando l’hai offerto in modo giocoso, ha fatto clic molto rapidamente con quel giocatore, in modo che hanno visto che andava meglio. Abbiamo ottenuto molti risultati con questo inaspettatamente molto rapidamente. Siamo stati in grado di creare un enorme miglioramento nei portieri in sei settimane».