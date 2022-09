In Champions Onana, in campionato Handanovic: è alternanza tra i pali dell’Inter

Contro il Viktoria Plzen gioca ancora il camerunese. Nel weekend, contro il Torino, lo sloveno aveva sfoderato una prestazione d’altri tempi

Sarà ancora André Onana a difendere la porta dell’Inter in Champions League, contro il Viktoria Plzen. Inzaghi aveva lasciato intuire di aver deciso così già scegliendo il camerunese nella sfida della settimana scorsa, quando i nerazzurri hanno affrontato il Bayern Monaco. La scelta però aveva seguito le tante critiche ricevute dal capitano dopo il derby col Milan, dove – a differenza del suo diretto competitor Maignan – era stato tutt’altro che perfetto. Allora a qualcuno sembrò definitiva. Poi però, due giorni fa, contro il Toro, in campionato, in porta c’era tornato lui, Handanovic, sfoderando peraltro una prestazione d’altri tempi, parando di tutto come non ne faceva da un po’.

Va configurandosi, dunque, tra i pali dell’Inter, una vera e propria alternanza. Lo sloveno in campionato, il nuovo arrivo Onana in Champions.