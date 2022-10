Napoli-Sassuolo, tornano Osimhen e Kvara. Hanno firmato più della metà dei gol del Napoli 

Sulla Gazzetta. Sono loro i titolari della prima ora, con la possibilità, per Spalletti, di usufruire di vice di tutto rispetto in panchina. E tra i due migliora l’intesa

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, oggi contro il Sassuolo, nel Napoli torneranno titolari Osimhen e Kvara. Sono imprescindibili per l’attacco del Napoli. Nonostante le alternative siano di livello, come dimostrano i numeri del Napoli in campionato e Champions.

“Tuttavia, i “titolari della prima ora” sono proprio il nigeriano e il georgiano e da loro, se stanno bene fisicamente, non si può prescindere. Del resto, Kvara fin qui è entrato in 10 reti su 26 in campionato mentre Osimhen si è rivelato determinante in 5 circostanze (4 gol e un assist) nonostante abbia giocato appena sette volte. Conti alla mano, dunque, in due hanno messo lo zampino in più della metà dei gol segnati dal Napoli ed ecco appunto perché con il Sassuolo torneranno dopo aver riposato in Champions. Certo, con gente come Raspadori e Simeone pronta ad alzarsi dalla panchina, il Napoli ha la possibilità di stancare gli avversari con i titolari e poi “finirli” con altre armi (appunto il Cholito e Giacomino) ma Osimhen e Kvara si fa molta fatica a sostituirli”.

La Gazzetta dello Sport sottolinea un altro punto e cioè che Osimhen e Kvara hanno iniziato anche ad affinare l’intesa tra loro, come dimostra la rete segnata al Bologna.

“Kvara ed Osimhen stanno affinando l’intesa e contro il Bologna – nell’ultima uscita a Fuorigrotta – è arrivata pure la

prima rete “di coppia”. Un pezzo di bravura firmato da entrambi visto che Kvaraskhelia ha messo un pallone al bacio che Osimhen ha trasformato in oro”.

Una cosa positiva considerando che i due hanno un modo di giocare che non sempre facilita la congiunzione in campo.

“visto che il georgiano ama ricercare spesso l’uno contro uno e rientrare nel campo piuttosto che andare sul fondo e crossare mentre il nigeriano chiede lanci in profondità e palloni sui quali svettare di testa (ecco perché spesso Spalletti a destra gli affianca Lozano)”.