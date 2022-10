Napoli, Osimhen non si è allenato per motivi familiari

Nel report del club non si accenna a Zielinski e agli altri calciatori usciti malconci dalla sfida di Amsterdam. Si presume abbiano lavorato in gruppo

Il Napoli ha diffuso sul sito web il consueto report dell’allenamento. Nella nota non viene fatto accenno a Piotr Zielinski, che era uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro. Si presume che abbia lavorato in gruppo così come Khvicha Kvaratskhelia. Le condizioni del georgiano, secondo il Corriere dello Sport, andavano valutate dopo i diversi scontri coi giocatori dell’Ajax da cui era uscito un po’ malconcio. L’unico a non partecipare all’allenamento odierno è stato Osimhen. Il club fa sapere che non ha partecipato all’allenamento per motivi familiari.

Dopo il successo ad Amsterdam in Champions League eun giorno di riposo il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Zini per la nona giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è diviso in due gruppi. Un primo gruppo ha lavorato in palestra mentre un secondo svolgeva lavoro di forza in campo.

A seguire la squadra ha svolto lavoro tattico a tutto campo, possesso palla e partita a campo ridotto.

Osimhen non ha svolto l’allenamento per motivi familiari.

Ad assistere alla seduta a bordo campo anche El Pampa Sosa che si è intrattenuto con la squadra e con il mister scambiando battute e abbracci col gruppo azzurro.