Napoli-Bologna, Juan Jesus al fianco di Kim. Giocano Politano, Mario Rui e Ndombele

Contro il Bologna, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti effettuerà tre cambi di formazione rispetto alla squadra scesa in campo mercoledì contro l’Ajax, in Champions. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione del Napoli. Sulla linea difensiva, davanti a Meret, si conferma la coppia di centrali Kim-Juan Jesus.

Per quanto riguarda il resto, al posto di Anguissa infortunato Spalletti schiererà Ndombele, come anticipato in conferenza stampa. Mentre in attacco ci sarà Politano al posto di Lozano. Il centravanti è ancora una volta Raspadori, con Osimhen che partirà dalla panchina.

“A conti fatti, insomma, i cambi previsti nella formazione che comincerà la partita con la squadra di Thiago Motta, rispetto a quella schierata in coppa, dovrebbero essere tre: uno obbligato a centrocampo, e dunque Ndombele al posto dell’infortunato Anguissa; uno in difesa, Mario Rui per Olivera; e uno in attacco, Politano per Lozano. Al centro del tridente, invece, è ancora Jack il candidato principe. Con Osimhen in panchina”.

“E dunque, le idee di Spalletti. Facciamo anche le scelte di formazione più probabili alla luce della rifinitura andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno: Meret in porta, come sempre; linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui; tris di centrocampo con Ndombele al posto di Anguissa, Lobotka e Zielinski; e tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia. Osimhen, tornato in campo mercoledì con l’Ajax dopo un mesetto di assenza e anche autore del quarto gol, dovrebbe cominciare ancora dalla panchina: il signor Luciano, del resto, ha spiegato che ovviamente è a corto di condizione. Però, è in agguato”.