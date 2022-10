Napoli, Anguissa si è allenato parzialmente in gruppo

Il report dell’allenamento del mattino. Terapie per Rrahmani. Sirigu ha svolto allenamento personalizzato tra palestra e campo

Anguissa sta meglio. Oggi il centrocampista del Napoli è riuscito a svolgere parte della seduta di allenamento con il resto della squadra. Ieri si era fermato al personalizzato in campo.

Il Napoli ha pubblicato poco fa il report della seduta di allenamento del mattino al centro sportivo di Castel Volturno. Come sempre, vi sono contenuti elementi importanti sulle condizioni di salute degli infortunati presenti in squadra. Rrahmani, il cui percorso riabilitativo è ovviamente più lungo di quello del compagno, data la gravità dell’infortunio, si è limitato a svolgere terapie. Sirigu ha svolto allenamento personalizzato tra palestra e campo. Anguissa, ha lavorato in parte in campo con un allenamento personalizzato e in parte, come detto in principio, con il resto dei compagni, in gruppo.

Questo il report dell’allenamento diramato dal Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro i Rangers per la quinta giornata di Champions in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico, esercitazioni su palle inattive e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie. Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo. Sirigu ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo”.