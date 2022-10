Napoli a 11 vittorie di fila, come ai tempi di Maradona

La statistica di Opta dopo la vittoria contro la Roma ricorda che il Napoli ha raggiunto lo stesso risultato nel 1986 con Ottavo Bianchi in panchina

Il Napoli vince contro la Roma grazie a un bellissimo gol di Victor Osimhen all’80esimo e realizza la sua sesta vittoria, un record, come riporta Opta. La formazione di Spalletti ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l’aprile e il settembre 1986 con Ottavo Bianchi in panchina. Straripante. A riportare il dato statistico è Opta.

11 – Il #Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l’aprile e il settembre 1986 con Ottavo Bianchi in panchina. Straripante.#RomaNapoli #SerieATIM pic.twitter.com/32xD1kvc4I — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 23, 2022