Mourinho: «Complimenti al Napoli, che ha vinto senza meritare»

A Dazn fa la lista degli infortunati, poi: «Irrati? Uno serio, capita di non fare una buona partita». E su Lozano: «Come si chiama quello che si tuffa sempre?».

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Napoli

«Prestazione sufficiente per non prendere la partita. Volevo vincerla, nello stesso modo in cui hanno vinto loro, un paio di tiri in porta e un gol. Partita equilibrata, ovviamente difficile, ma controllata. Dopo tanti gialli siamo rimasti un po’ in difficoltà. Poi diversi giocatori erano stanchi e io ho poche soluzioni in panchina per eguagliare le prestazioni. Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa e non era in condizione, era in difficoltà, Pellegrini mi chiedeva il cambio per un dolore al flessore, Matic è infortunato e non si è allenato tutta la settimana, e nonostante questo ha dato una mano, per me la partita è stata controllata contro una grande squadra. Io lo sento un sentimento di ingiustizia, un abbraccio ai miei che hanno fatto tutto il possibile. Chi faceva gol vinceva, hanno fatto loro e hanno vinto loro».

Avete concesso poco, ti aspettavi di più a livello offensivo o era preparata così?

«Mi aspettavo di più ma anche che allo stesso modo di Osimhen che ha fatto gol anche noi abbiamo avuto occasioni in cui poter puntare l’ultimo difensore e cercare area, le poche situazioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a trasformarle, era una partita difficile, loro sono una squadra di qualità ma ho visto un’accumulazione di cartellini gialli nel secondo tempo, la panchina è corta per gli infortuni. Non voglio parlare dell’arbitro perché penso che Irrati sia un bravo arbitro, equilibrato, non solo nelle nostre partite ma anche nelle altre: è serio, equilibrato. Ci sono delle cose della partita che non mi sono piaciute, gliel’ho detto tranquillamente, dopo la partita, perché è un uomo con cui si può parlare».

Mourinho continua:

«Se guardi la partita con attenzione, nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Quel ragazzo che si tuffa sempre per terra, come si chiama? Lozano. Ibanez è scivolato su di lui. Noi abbiamo fatto di meno, loro hanno avuto più palla, è là che esce il dominio nel campo che hanno avuto dopo il 65′. Stanchezza pura. Nel primo tempo abbiamo controllato di più. Secondo me abbiamo fatto una partita buona per le nostre potenzialità e con la panchina che avevamo, e la rosa come la nostra dove due infortuni sono un problema, tre quattro o cinque lo sono ancora di più. Vado a casa con un sentimento positivo, anche se non mi piace tornare a casa sconfitto».

Dov’è il margine di crescita di questa squadra? Mourinho:

«Bisogna avere determinate qualità che noi ora non abbiamo, dobbiamo essere più decisivi. Le cose che entrano nella statistica sono le opportunità di gol, quelle che entrano nella mia analisi sono la metà delle opportunità che poi se tu sei un giocatore che le trasforma è diverso. Se Osimhen oggi la tirava in Curva Nord il tiro non entrava nelle statistiche, i giocatori fanno la differenza. Non è una lotta uguale quella di una squadra fresca e di una che arriva in queste condizioni, quando si accumulano partite andiamo in difficoltà. Per finire in modo pragmatico complimenti a loro che hanno vinto senza meritare e complimenti ai miei che hanno perso senza meritare. Irrati è serio, non ha fatto una buona partita, a volte capita, anche noi a volte non facciamo una buona partita».