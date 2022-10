Messaggero: è stato Sarri a scoprire Kvara, tre anni fa. Lo voleva alla Juve

Il tecnico lo vide nel Rustavi. In estate ha provato a portarlo alla Lazio, ma il georgiano aveva già chiuso col Napoli. A Sarri piaceva pure Raspadori

Kvara fu scoperto da Maurizio Sarri tre anni fa e da lui proposto alla Juventus. Lo scrive Il Messaggero. L’allenatore della Lazio, all’epoca sulla panchina della Juventus, lo scovò nel Rustavi e chiese al club bianconero di prenderlo. Non se ne fece nulla, però, quindi Sarri, secondo quanto scrive il quotidiano romano, ci ha riprovato in estate. Ha chiesto alla Lazio di fare un tentativo per portare Kvara a Formello ma ormai era troppo tardi. Kvara aveva già chiuso con il Napoli mesi prima, grazie anche alla guerra in Ucraina che ne aveva abbassato il prezzo. Non solo. A Sarri sarebbe piaciuto anche avere Giacomo Raspadori alla Lazio. Ma 30 milioni per il gioiellino ex Sassuolo erano decisamente troppi per le tasche del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Alla fine sia Kvara che Raspadori sono finiti al Napoli.

Il quotidiano romano scrive:

“Ancora a segno contro l’Ajax in Champions, Khvicha Kvaratskhelia, nuovo fenomeno georgiano del Napoli, sarebbe potuto sbarcare già 3 anni fa in Italia, appena maggiorenne, a Torino. Il retroscena è clamoroso: nel 2019 Sarri lo aveva scovato nel Rustavi e lo aveva indicato alla Juve per prenderlo subito. Oggi ad Allegri avrebbe fatto un gran comodo. Sconosciuto ai più, Kvara non lo era all’attuale tecnico della Lazio. Tentativo fallito quest’estate, quando era ormai impossibile trascinare il giocatore a Formello: il Napoli lo aveva già chiuso – tramite l’intermediario Zaccardo -nell’autunno scorso. Poi lo scoppio della guerra in Ucraina ha ulteriormente favorito il ds Giuntoli, che l’ha acquistato per appena 10milioni. A Sarri piaceva tanto anche Raspadori, ma 30 milioni erano troppi per le tasche di Lotito”.