Massimo Tarantino “eroe” del supermercato: è l’ex terzino del Napoli ad aver “difeso” Pablo Marì.

“Urlava, urlava e basta. Io eroe? Non ho fatto niente…”. Ma gli eroi dicono tutti così. E quindi per i media è Massimo Tarantino l’eroe ex calciatore ad aver fermato l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha accoltellato le persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, compreso il difensore del Monza Pablo Marì. Un ex difensore che difende un altro difensore. Che supermercato è mai quello di Assago?