Marchetti: «I media che non badano al mainstream, danno grande attenzione al Napoli»

Il giornalista di Sky a Radio Marte. «Penso a giornali esteri dove nessuno ordina cosa far vedere e cosa no, come il New York Times»

Intervenuto a Radio Marte, Luca Marchetti di Sky ha parlato della considerazione del Napoli da parte dei media tradizionali. Di seguito le sue dichiarazioni.

«L’agenda che detta un giornale è dovuta ad altro, non ad uno snobbare che dipende da questioni territoriali. È naturale che un giornale come la Gazzetta possa avere più attenzione per le milanesi, perché vende di più in quelle zone. Il Corriere dello Sport, invece, dà più spazio al Napoli. Poi c’è tutto quello che non è mainstream e non segue il flusso, però, dove nessuno ordina cosa far vedere e cosa no, che parla del Napoli a prescindere. Anzi, fuori dai confini nazionali, giornali come il New York Times danno grande attenzione al Napoli. Ed è assolutamente meritata».

Marchetti è stato interpellato sulla questione perché ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni la scelta editoriale della Gazzetta, che domenica – ad esempio – ha sbattuto il Napoli a pagina 12 dopo la pur importante vittoria con la Roma. Ne aveva scritto anche il Napolista, con Mario Piccirillo:

«Mettiamo che internet non esista. Che ancora l’appassionato italiano si informi degli accadimenti del weekend andando in edicola il lunedì mattina per comprare la Gazzetta dello Sport, il principale quotidiano sportivo d’Italia. Cosa è successo ieri, per la Gazzetta? Lo scopriamo dalla sua foliazione: l’apertura è sul Milan, “Missione 60 milioni”, “L’Europa è un ordine”. (…) Poi, infine, a pagina 12 – dodici! – ecco la capolista. Il “Napoli inarrestabile”. Che ha solo battuto la Roma all’Olimpico per la undicesima vittoria di fila. Che è da sola in vetta alla classifica. La stessa Gazzetta qualche giorno fa preconizzava il sorpasso del Milan, aiutato dal calendario favorevole. Quindi la notizia – anche in chiave rossonera – ci sarebbe. Ma no: da pagina 12 a 15. Quattro pagine come… il Torino. La squadra dell’editore incredibilmente viene messa dopo il Napoli, ma comunque le merita 4 pagine. Ha battuto l’Udinese. E’ nono. “E’ tutto un altro Toro”, eh».