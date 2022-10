Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn ospite all’evento ideato da Bebe Vio, WEmbrace Sport. E’ tornato sull’eliminazione dell’Italia dal Mondiale e ha parlato anche dello splendido momento del Napoli. Sulla Nazionale e il Mondiale:

Del Napoli di Spalletti Mancini ha elogiato il gioco. Ma ha anche sottolineato il fatto che sono molti anni che la squadra gioca bene, che ha giocatori di valore e allenatori molto bravi. Si è detto convinto del fatto che la squadra di Spalletti possa gareggiare per lo scudetto. Anche se non lo ha apertamente nominato, appellandosi alla proverbiale scaramanzia dei tifosi napoletani.

“Il Napoli sta giocando bene, ma credo che siano già molti anni che ha un’ottima squadra, giocatori bravi, allenatori bravi. Quest’anno è partito molto bene, ma anche l’anno scorso ci era riuscito. La stagione sarà difficile per via del Mondiale, stare fermi 2 mesi non sarà così semplice. Per quanto riguarda il Napoli mi sembra che quest’anno… Non dico niente per scaramanzia, perché poi a Napoli sono scaramantici, però mi sembra possa essere una stagione importante”.