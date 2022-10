«Raspadori? Sta iniziando a giocare partite importanti, i ragazzi di qualità quando fanno gare di questo livello migliorano per forza»

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport per commentare il sorteggio relativo alle qualificazioni a Euro 2024. L’Italia, in prima fascia, è capitata nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Malta e, ancora una volta, la Macedonia del Nord che ha eliminato la Nazionale di Mancini dal Mondiale. Il tecnico lo ha definito un girone abbordabile, con partite non semplici ma tutte da giocare. Ha anche aggiunto che si aspettava che l’Italia avrebbe beccato una tra Inghilterra e Francia.

«Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. E’ un girone da cinque abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare. La Macedonia del Nord? E’ una di quelle partite che accadono ogni tanto, come si è dimostrato a Palermo le gare vanno tutte giocate, anche le più semplici».

Prima del sorteggio, il commissario tecnico aveva rilasciato altre dichiarazioni. Aveva anche commentato il momento estremamente positivo di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale.

«Il Mondiale è una ferita che sanguinerà ancora fino alla fine, possiamo cancellarla solo vincendo il prossimo. Raspadori? Sta iniziando a giocare partite importanti, i ragazzi di qualità quando fanno gare di questo livello migliorano per forza».