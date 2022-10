Luigi De Laurentiis degno figlio di papà Aurelio. L’elogio dei De Laurentiis figlio e padre. Napoli primo in Serie A, Bari primo in Serie B. Sul Corriere dello Sport:

Chi avesse avuto dubbi dovrà toglierseli definitivamente dalla testa: ci sarà anche il Bari nel cuore di una già complicatissima lotta per la A. E non perché la straripante compagine di Mignani ha sbriciolato con un punteggio tennistico il Brescia che conserva la vetta, ma esce ridimensionata dall’Astronave, il contenitore dei sogni baresi alimentati da quasi 25 mila spettatori, altro sintomo palpabile di quanta sia la voglia di tornare dove merita la città.

Esaltato dalle ambizioni e dalla concretezza del presidente Luigi De Laurentiis, degno figlio di papà Aurelio (che vuole lo scudetto col suo Napoli di funamboli), continua ad andare a bersaglio anche Walid Cheddira. Il nazionale marocchino è il cecchino supremo con 7 gol e 3 assisti in 7 gare di questo abbrivio di stagione. Ma il Bari è stato costruito per durare non solo per lui. Credere che l’exploit dei Galletti sia frutto delle sue prodezze estemporanee sarebbe miopia pura. C’è tanto altro in questa squadra, organizzata, esperta e freschissima con tutte le qualità che occorrono per arrivare in fondo a un torneo in cui non esistono risultati scontati.