De Laurentiis è primo in Serie A col Napoli e in Serie B col Bari

Tempi duri per i contestatori del presidente. Il Napoli domina in Serie A, il Bari travolge il Brescia. La stagione anonima dei calciatori partiti

È un brutto momento per i detrattori di Aurelio De Laurentiis che si sono impantanati lungo la Napoli-Bari messi fuori uso dalla propria incompetenza. De Laurentiis sta vivendo un momento magico con entrambe le squadre di calcio. Del Napoli sappiamo: oggi la squadra di Spalletti ha battuto anche il Torino e si è confermata in testa alla classifica dove domani potrebbe ritrovarsi sola al comando nel caso in cui l’Atalanta non batta la Fiorentina (si gioca a Bergamo).

Quest’estate De Laurentiis ha finalmente cambiato l’aria nello spogliatoio del Napoli. Decisione che ha incontrato incomprensibili resistenze da parte della fascia più strillazzera della tifoseria che giudicava i calciatori in uscita con una lente molto deformante. Al momento Mertens sta giocando la sua anonima stagione nel Galatasaray, Insigne è penultimo col Toronto nella Eastern League Conference, Koulibaly oggi ha guardato dalla panchina la sua seconda partita consecutiva e L’Equipe scrive che sarà dura per Fabian trovare un posto da titolare nel Psg (almeno fino al Mondiale).

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, Giuntoli ha allestito una squadra che dopo otto partite non può che essere considerata la favorita per lo scudetto. Oltre a essere in testa anche nel girone di Champions.

Non solo Napoli. De Laurentiis va forte anche a Bari. Oggi i pugliesi hanno asfaltato 6-2 il Brescia e hanno raggiunto le rondinelle in testa alla classifica insieme con la Reggina.