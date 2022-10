Libero e la rivoluzione Gasperini: è tornato a divertirsi e il club è furbo nel non vincolarlo

Libero dedica un articolo a Gasperini e alla rivoluzione operata nell’Atalanta dal tecnico in quella che avrebbe dovuto essere una stagione di transizione. Gasperini è sulla panchina bergamasca da sei anni, è secondo nella classifica degli allenatori più longevi della serie A. Rappresenta un caso limite.

La scorsa stagione è stata la peggiore dell’Atalanta nell’era di Gasperini. Ci sono stati cambi societari. Si pensava che il ciclo fosse chiuso.

Invece, Gasperini ha trovato nuove motivazioni.

Giovani formati in vivai solidi a cui si sono aggiunte le novità della serie A e qualche innesto dal vivaio di Zingonia.

“Gasp aveva bisogno di avere in rosa per trovare una nuova motivazione nel suo lavoro a Bergamo. Con tutti questi nuovi talenti a disposizione, il mister ha trovato nuovo pane per i suoi denti. Diamanti grezzi da levigare, la sua specialità. È tornato a divertirsi come un pazzo, e non (solo) per i risultati – i 24 punti in 10 giornate sono la miglior partenza nella storia atalantina – ma perché ha calciatori da “allenare”, nel senso più letterale del termine”.