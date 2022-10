Lewandowski: «Sono la persona che voglio essere. L’unico modo per crescere è essere liberi, io lo sono»  

A La Vanguardia: «Il processo di ricostruzione del Barcellona richiede tempo. Nel calcio a volte si deve sapere come vincere e non come giocare per vincere»

Su La Vanguardia un’intervista a Robert Lewandowski. L’ex Bayern è ormai diventato il pilastro del Barça, come ha dimostrato sabato contro il Valencia: il gol della vittoria è stato il suo. Lewandowski ne parla.

«Il gol di Mestalla vale oro. Vincere era molto importante. Segnare al 92esimo minuto è un grande passo avanti per la squadra. Ci aiuta a capire che se lottiamo fino alla fine possiamo vincere le partite. Il campionato è molto lungo ma queste partite sono fondamentali per guardare avanti e lottare per il titolo fino alla fine».

Giochi come se fossi stato al Barça per tutta la vita…

«È stato molto facile adattarsi dal primo giorno. Il mio primo contatto con i nuovi compagni di squadra è stato molto buono, ho cercato di connettermi con loro sia dentro che fuori dal campo. Si tratta di un gruppo di giocatori con un potenziale enorme, ma sono anche grandi persone. Sono al club che voglio e quando ti senti a tuo agio e felice tutto è più facile. Sono nel posto giusto anche se sapevo che la prima stagione non sarebbe stata facile. Ma è stata una grande sfida per me, a volte devi uscire dalla tua zona di comfort e affrontare nuove sfide nella vita. Sono felice perché sto vivendo cose nuove come calciatore e come essere umano».

La cosa facile sarebbe stata rimanere al Bayern: perché Lewandowski ha deciso di firmare per il Barça?

«Avevo un desiderio nel cuore. Quando ero giovane, guardavo le partite del Barça in televisione e ricordo come giocava e quali giocatori aveva. Erano grandi nomi e per un giovane è qualcosa che rimane nella tua testa per sempre. Non solo mi sento a mio agio al Barça, sono anche orgoglioso. Sono in un posto molto bello».

Lewandowski spiega cos’ha di speciale il Barça.

«Fin dal primo momento ho sentito il sostegno di tutti. Sono andato negli Stati Uniti nella pre-stagione e ho trascorso del tempo con gli allenatori, con i miei compagni di squadra e anche con i tifosi e ho sentito cose incredibili. Anche se eravamo all’estero hanno cantato il mio nome sugli spalti e questo ha significato molto per me. Non appena ho calpestato lo stadio ho sentito qualcosa di magico, come se tutta la storia che circonda il Camp Nou galleggiasse nell’atmosfera. Anche se sei stanco, il supporto dagli spalti ti dà energia per vincere le partite, è qualcosa di incredibile. Anche con la mia età e l’esperienza che ho, che mi ha permesso di vivere molte cose nel mondo del calcio, sento cose nuove ed emozioni al Camp Nou».

Perdere in Champions League ti ha frustrato molto?

«Ovviamente non sono contento, il Barça dovrebbe essere agli ottavi. Ma prima di venire a Barcellona ero già consapevole che la prima stagione poteva essere più difficile di quanto sicuramente dovrebbe. Siamo in un processo di ricostruzione che ha bisogno di tempo, dobbiamo essere più pazienti».

Da partite come quelle di Champions si impara, dice Lewandowski.

«Abbiamo un sacco di giovani che hanno bisogno di fare esperienza e imparare a trovare il modo di vincere questo tipo di partite. Sono dettagli. Dobbiamo affrontare alcune situazioni con più intelligenza, nel calcio a volte dobbiamo sapere come vincere e non come giocare per vincere, ed è quello che è successo a noi. Ma queste cose ci rendono più forti per il futuro. Sono sicuro che questi inciampi ci faranno crescere come squadra e che la prossima stagione sarà tutto diverso. Sicuro. Ci stiamo evolvendo. Non mi aspettavo di arrivare e che tutto sarebbe andato bene nella prima stagione. Insisto sul fatto che si tratta di un processo che richiede tempo e pazienza».

Con così tanti giovani giocatori in squadra, ti senti un po’ come un mentore?

«Penso che con l’esperienza e l’età che ho posso aiutarli. Ci sono giocatori che sono stati al Barça per un breve periodo e sono molto giovani, ma penso che andare ai Mondiali, per esempio, sarà molto buono per loro per acquisire esperienza. E’ successo anche a me. Dopo il mio primo grande torneo con la Polonia sono diventato un giocatore migliore. E sicuramente quando inizierà il prossimo anno, molti dei giovani del Barça saranno calciatori migliori. E non solo con la palla, ma anche quando si tratta di assumersi le responsabilità all’interno della squadra. Il tempo gioca a nostro favore».

Lewandowski continua:

«Ho sempre voglia di vincere ma ho imparato che a volte bisogna saper fare un passo indietro e aspettare il momento migliore per andare avanti di nuovo. Con tutto ciò che il Barça ha sofferto negli ultimi anni, non ci si può aspettare che tutto cambi in un mese. Ha bisogno di tempo e di sicuro migliorerà, e persino diventerà di nuovo il migliore».

Xavi ti ha sorpreso come allenatore?

«Sa cosa dobbiamo fare e anche se non ha molta esperienza tutto ciò che ha passato nella sua incredibile carriera come giocatore penso lo stia aiutando a migliorare. Non mi piace confrontarlo con altri allenatori. Ho avuto la fortuna di essere al comando dei migliori al mondo e non è che Xavi stia cercando di provare cose totalmente nuove, spiega tutto molto e ogni calciatore sa esattamente le ragioni per fare le cose che dobbiamo fare».

Come sarebbe l’attaccante perfetto?

«I tifosi guardano solo i gol. Se un attaccante non segna automaticamente ha giocato male, ma non è così. Oltre a segnare, è molto importante aiutare la squadra con i movimenti in modo che la palla raggiunga il posto giusto. L’unico modo per vincere è come squadra e l’attaccante non deve solo pensare a segnare, deve anche aiutare a fabbricare i gol. Devi sempre fare un passo avanti. Ci sto provando dal primo giorno».

Definisci te stesso come persona.

«Io sono la persona che voglio essere. Non sto cercando di essere qualcun altro, o quello che gli altri vogliono che io sia. Non sono falso, è qualcosa che non mi piace affatto. Dico sempre che se sei te stesso e fai quello che ti piace, non importa cosa pensano gli altri. L’unico modo per crescere e progredire è essere liberi e io lo sono».