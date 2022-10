Sciopero evitato, il presidente della Liga: “Il peso del Real in questo Paese è enorme. Comunque siamo moderatamente soddisfatti”

Dei tre emendamenti alla Legge sullo Sport spagnola in via di approvazione che avrebbero portato la Liga allo sciopero totale ne è rimasto vivo solo uno: quello che garantisce una sorta di “impunità” ai giocatori che finissero a giocare per la Superlega. Il Presidente della Liga Javier Tebas dice che è colpa di Florentino Perez e del Real Madrid.

I club della Liga hanno tenuto un incontro per rivalutare la situazione dopo che la Commissione Cultura e Sport che si è svolta martedì al Congresso ha approvato due dei tre emendamenti venendo incontro alle richieste del calcio. In generale, ha detto Tebas, “siamo moderatamente soddistatti”. All’incontro hanno partecipato Real Madrid, Barcellona e Athletic, i tre club che non hanno mai firmato l’accordo con il fondo Cvc e che non avrebbero partecipato ad un’eventuale serrata. “C’è stato un dibattito con loro su aspetti generali della Liga, su CVC – ha detto Tebas – volevano che noi dicessimo che avevamo perso, quando non è vero“.

Il patto con il fondo, firmato da 39 dei 42 club professionistici, ha iniettato alla Liga circa duemila milioni di euro in cambio dell’8% dei profitti ottenuti dalla vendita dei diritti di trasmissione della Liga per 50 anni. Il 70% del denaro ricevuto deve essere utilizzato per le infrastrutture, il 15% per rifinanziare il debito e un altro 15% per la registrazione dei giocatori. Inoltre, il fondo è diventato un partner strategico per lo sviluppo del business nel suo aspetto digitale.

Riguardo all’emendamento sulla Superlega Tebas il punto: “L’influenza del presidente del Madrid è molto importante nel campo dello sport e di altri campi in questo Paese. Ma abbiamo altri meccanismi per bloccare la Superlega e continueremo a farlo”.