L’Atalanta non molla, batte la Fiorentina ed è prima col Napoli

La squadra di Gasperini resta in testa alla classifica con gli azzurri, 1-0 ai viola con gol di Lookman. Commisso sguardo basso in tribuna

L’Atalanta di Gasperini non molla. Batte la Fiorentina 1-0 e resta prima in classifica pari merito col Napoli. Entrambe a 20 punti, con Lazio e Milan a 17 mentre l’Udinese a 16 ha una partita in meno (giocherà domani a Verona).

L’Atalanta si è ripresa dopo una stagione complessa non solo dal punto di vista tecnico ma anche societario con l’ingresso di nuovi soci. Per ora i bergamaschi restano in testa al campionato. Decisivo il gol di Lookman su assist di Muriel. Nel finale Saponara ha sciupato il gol dell’1-1. Altra sconfitta della Fiorentina che è ferma all’undicesimo posto con nove punti in otto partite. In tribuna sguardo basso di Commisso.