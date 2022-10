A Dazn: «Otto giornate in testa non ci era mai successo e questa è la nostra prima soddisfazione. Straordinario lo spirito dei ragazzi»

Nel post partita di Atalanta-Fiorentina 1-0, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

«Avrei sperato di chiudere la partita con un gol in più nel finale, ci avrebbe tolto un po’ di pathos, ma la squadra è stata brava».

Soddisfatto della maturità e della capacità di gestione della squadra?

«Sono tutti fattori importanti. Anche sul piano del gioco siamo cresciuti. Mi aspetto questo. Questa è una squadra che è cambiata per diversi elementi, ma è straordinario lo spirto di chi ha giocato e di chi è subentrato. Volevamo vincere, ci siamo riusciti e sono soddisfatto».

Felice del primo posto?

Si può pensare allo scudetto?

«Scudetto? Come ho detto tante volte abbiamo la maglia rosa che difendiamo con i denti in tutti i modi. Vogliamo portarla più a lungo possibile. Otto giornate non era mai successo e questa è la nostra prima soddisfazione, cerchiamo di migliorarci e questa è la cosa importante».