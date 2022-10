La Sueddeutsche: veder fallire Barcellona e Juve in Champions League è una gioia

Il quotidiano tedesco contro i due club fautori della Superlega: gongolare per la loro esclusione non è immorale, è opportuno

La Sueddeutsche celebra l’esclusione di Barcellona e Juventus dalla Champions League. Vedervi fallire è una gioia, scrive il quotidiano tedesco. Gongolare per le vostre sconfitte non è immorale, anzi, è opportuno. Il motivo? Il Barcellona e la Juventus volevano la Superlega, un campionato costruito apposta per salvare il loro modello di business sgangherato. Sarebbero stati disposti a eliminare la parità agonistica pur di fare i loro interessi. Ora sono state puniti: è bello vederli fallire in questo modo, retrocessi in Europa League. Questo il succo del discorso.

“La Champions League ha detto addio a una serie di famigerati casi nel secondo campionato europeo, che potrebbero essere retrocessi senza sensi di colpa. Mentre Juventus e Barcellona continueranno con lo United in Europa League, l’Atlético Madrid non ne è nemmeno sicuro. In questo caso, gongolare non è espressamente immorale. Juventus e Barcellona sono due dei tre grandi club che stanno ancora cercando di creare un super campionato per salvare il loro modello di business finanziariamente sbilanciato. I due club sono disposti ad eliminare ciò che resta della parità agonistica e della comunità sportiva, quindi è bello vederli fallire nella competizione”.

C’è anche un richiamo a Robert Lewandowski, l’uomo gol della squadra di Xavi. I tifosi del Bayern potranno anche sorridere beffardi ai gol dell’ex, ma il palcoscenico su cui lui si muoverà sarà sempre troppo piccolo per un pallone d’oro. Talento sprecato, insomma. “I tifosi del Bayern, ma non solo, possono anche guardare con un sorriso beffardo mentre Robert Lewandowski segnerà i suoi gol in Europa League invece che in Champions League nel nuovo anno. Segnerà, senza dubbio, ma il palco sarà troppo piccolo per un pallone d’oro. Tuttavia, è sempre buono per i momenti divertenti”.