Klopp: «Nessuno può competere col City. Coi soldi fanno ciò che vogliono»

Il tecnico del Liverpool Klopp ha risposto, piuttosto piccato, in conferenza stampa, ad una domanda che riguardava il gap in classifica con il Manchester City di Guardiola. Per l’allenatore tedesco è una questione squisitamente economica. Ed almeno dal punto di vista economico, è un gap difficilmente colmabile.

Le parole di Klopp, così come riportate dal Guardian:

«La risposta non vi piacerà, ma la verità è che nessuno in Premier League può competere con il Manchester City, club finanziato dai milioni che derivano dal mercato del petrolio: in questi casi servirebbe un campionato a parte. Coi soldi fare quello che vogliono, nonostante il fair play finanziario. Alla migliore squadra del mondo aggiungi, col mercato, il ​​miglior attaccante al mondo. Non importa quanto costa, lo fai e basta. Il Liverpool non può agire allo stesso modo. Non è possibile. Ci sono tre club nel mondo del calcio che possono fare ciò che vogliono dal punto di vista finanziario. Nessuno dice che sia illegale, ma è così. Proveranno a giustificarsi, ma è così. Non è affatto un problema per me, ma è così. Ora ho sentito che al Newcastle qualcuno (il direttore sportivo Dan Ashworth, ndr) ha detto che non esiste un tetto per un club del genere. Ha assolutamente ragione. Non c’è un tetto per Newcastle. Congratulazioni. Ma altri club devono fare i conti con dei massimali…»