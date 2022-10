In conferenza: «È un talento di livello mondiale. Quando difende benissimo nessuno ne parla. Quando si giudica un giocatore bisogna guardare alla totalità»

Jürgen Klopp ha difeso con fermezza Trent Alexander-Arnold in conferenza stampa. Il difensore del Liverpool è stato oggetto di grandi critiche per le sue prestazioni in Nazionale. Il Guardian, qualche giorno fa, analizzava la sua sempre più probabile esclusione dalle convocazioni di Southgate per il Mondiale del Qatar.

Klopp ha rifiutato di essere coinvolto nella disputa. Ha ammesso che il suo terzino destro deve migliorare, come tutto il Liverpool. Ma ha aggiunto di essere convinto che Alexander-Arnold sia stato giudicato ingiustamente su quell’aspetto del suo gioco visto che il suo contributo complessivo è unico. Si è detto sconcertato dalle critiche al giocatore.

“Quando facciamo una pressione alta, Trent è spesso il più alto di tutti quelli che stanno dietro. Questo è il modo in cui giochiamo a calcio. Ora potete dire: ‘Dovresti difendere meglio’. Ma non si può avere tutto, perché se vuoi giocare ad alta pressione hai bisogno di giocatori in posizioni specifiche. Se la palla successiva va lunga su quel lato di destra, Matip, Konaté o Gomez devono coprire. È il rischio che corriamo. Non è un rischio folle e vinciamo la palla nove volte su 10, ma quando non la vinciamo la gente chiede: ‘Dov’è Trent?’ Questa è una domanda che non capisco dalle persone che guardano il calcio così spesso. La gente dice che è il suo lavoro principale, ma gli ho detto che deve essere lì, il più in alto del campo”.

Klopp continua:

“Ogni volta che viene analizzato, tutti gli esperti dicono che è un punto debole. Onestamente, non capisco. Un talento di livello mondiale viene giudicato per l’unica cosa in cui non è di livello mondiale come il resto? Se non fosse un buon difensore, non giocherebbe”.

Ci sono volte in cui Alexander-Arnold difende benissimo, ma nessuno ne parla.

“In alcuni momenti difende eccezionalmente bene ma nessuno ne parla. Se giudichi un giocatore, pensi al suo pacchetto complessivo. L’abilità che ha per essere influente nel possesso è pazzesca. Non so se si è mai visto un terzino destro come questo: passare di qui, passare di là, cambiare lato, prendere calci di punizione, calci d’angolo, decisioni intelligenti, decisioni rapide. È un calciatore eccezionale in una situazione in cui altri tre terzini destri in questo paese stanno facendo davvero bene. Non dovremmo dimenticarlo. Gareth Southgate non può schierare tutti e quattro. Quindi uno o due resteranno delusi”.