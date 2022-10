Il ministro Abodi: «inaccettabile quello che è successo a San Siro, ci saranno provvedimenti»

Lo annuncia su Twitter (dove lo avevano informato del vergognoso episodio). «Non è tollerabile, provvedimenti non solo parole»

Il ministro Andrea Abodi, neoministro dello Sport nel neonato governo Meloni, ha preso posizione sulla vergogna di San Siro dove sabato sera gli ultras hanno sgomberato con la forza e le minacce la Curva Nord per manifestare il loro lutto per l’uccisione del loro capo Vittorio Boiocchi pregiudicato con 26 anni di carcere alle spalle.

Sembra assurdo ma il ministro Abodi ha fatto capire di essere stato informato della vicenda su Twitter, lo ha detto in risposta a un account che lo aveva interpellato.

Vogliamo credere che lo sapesse già. In ogni caso, dopo qualche ora, si è informato e, sempre su Twitter (e sempre in risposta a questa persona), ha scritto:

Mi è stata affidata questa grande responsabilità da una settimana, spero quindi si comprenda il senso della mia risposta. Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!

Non sappiamo cosa realmente accadrà. Di certo è stata una scena vergognosa per l’Inter e per il calcio italiano.

Ne abbiamo scritto noi del Napolista. E giustamente ne ha scritto Enrico Mentana che ha chiamato in causa le istituzioni calcistiche e l’Inter.

Ma la società Inter non ha niente da dire su quel che è successo ieri sera sugli spalti di San Siro? Si può obbligare chi ha pagato il biglietto per vedere la partita a uscire contro la sua volontà per partecipare al lutto per la morte di un pluripregiudicato? Può una curva organizzata continuare a operare al di fuori delle regole e delle leggi? Possono la Lega Serie A e la Federcalcio continuare a chiudere gli occhi sulle illegalità grandi e piccole che prosperano intorno al tifo organizzato di molta parte delle squadre italiane? L’episodio di ieri sera è solo l’ultimo di una lunga serie di obbrobri visti in tanti stadi italiani da quando gli spalti si sono ripopolati. Volete tutti continuare a voltare lo sguardo da un’altra parte?

