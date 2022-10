Hamilton corre con il piercing le prove a Singapore, rischia una penalità

Il sette volte campione del mondo della Mercedes continua a contestare le regole che ha definito “una perdita di tempo”

Lewis Hamilton rischia di conquistare la pole position con un giro magico a Singapore, che gli vale l’ingresso nella top 3 per la prima volta in stagione:

“Perdere la pole per così poco brucia, ma è bello essere lì vicini. Lotteremo anche in gara, ma vincere sarà difficile: decisiva sarà la strategia”.

E proprio il sette volte campione del mondo della Mercedes, in occasione del gran premio di Singapore in corso sul circuito di Marina Bay, è stato segnalato dai commissari sportivi per aver guidato nelle prove libere con gioielli e orecchini addosso, contravvenendo al regolamento che negli ultimi tempi è diventato ancora più sei ero per la sicurezza dei piloti.

Hamilton è stato convocato per il piercing che ha sul naso, che gli era già stato chiesto di rimuovere nel recente passato. Lewis aveva già espresso polemicamente la sua opinione, definendo “una perdita di tempo” la discussione riguardo a questo aspetto del regolamento. Ora dovrà spiegare l’accaduto e rischia di essere sanzionato con una multa oppure una penalità. Proprio a Hamilton era stata concessa una deroga per rimuovere i piercing e il britannico, per prendersi gioco della stampa che continuava a fargli domande sull’argomento, in una conferenza stampa lasciò intendere di avere anche un piercing nelle parti intime, difficile da rimuovere.