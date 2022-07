Hamilton finisce contro le recinzioni e i tifosi austriaci festeggiano. Il pilota: “Potevo finire in ospedale”

Nelle qualifiche di venerdì per il Gran Premio di Formula Uno in Austria, la vettura di Lewis Hamilton è finita contro le recinzioni e il pubblico che popolava gli spalti del Red Bull Ring ha “salutato” l’evento con un boato di gioia, visto che Hamilton è il rivale più accanito dell’idolo locale, Max Verstappen.

Hamilton non ha ovviamente gradito la cosa e se ne è lamentato dopo l’incidente.

«Dopo l’incidente mi stavano passando per la mente un sacco di cose, ma quando ho sentito quel boato… Immagina. Non sono d’accordo con una cosa del genere, non importa in quale situazione si trovi. Un pilota avrebbe potuto finire in ospedale e tu festeggi? È incredibile che le persone lo facciano, sapendo quanto sia pericoloso il nostro sport. Non si dovrebbe mai fare il tifo contro quando qualcuno ha un problema o un incidente. Non sarebbe dovuto succedere a Silverstone e non sarebbe dovuto succedere qui».