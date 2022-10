Il presidente Figc: «Lo scopo non è impedire di fare calcio, ma creare le condizioni affinché il calcio sia sostenibile».

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha presentato le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive nella riunione del Consiglio di oggi. Ha anche annunciato che per il 31 ottobre prossimo convocherà un Consiglio proprio per approvare il Manuale. Calcio e Finanza riporta alcune delle parole di Gravina.

«Basta spendere più di quanto ci si possa permettere, bisogna creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile».

Calcio e Finanza scrive che il nuovo piano normativo intende blindare le iscrizioni ai campionati con l’assolvimento dei debiti che incombono sui club, in modo da agire con più decisione sulla gestione finanziaria, per contenere i costi. Gravina ha aggiunto:

«Lo scopo non è impedire di fare calcio, ma creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Dobbiamo ribadire un concetto chiaro, che è quello di non potersi più indebitare senza disporre di liquidità. Non si può spendere più di quanto ci si può permettere».

Nelle bozze di cui si discuterà nei prossimi incontri fino a fine mese, saranno inseriti indici e correttivi più restrittivi in termini di blocco del mercato e capillarità del monitoraggio durante la stagione per garantire l’equilibrio dei conti dei club.