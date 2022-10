Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Franck Ribery ha deciso di lasciare il calcio. Sta per risolvere il contratto con la Salernitana. Nel club campano l’ex Bayern è arrivato la scorsa estate. Aveva rinnovato fino al 30 giugno del prossimo anno, 2023. Ora il rapporto si concluderà.

Di Marzio ricorda i numeri di Ribery da quando è approdato in Campania.

Ribery ha sempre fatto della “fame” il suo punto di forza. In una delle sue più recenti interviste, a Tuttosport, ha dichiarato:

«Chi me lo ha fatto fare? Semplice: la passione, l’amore per questo sport. E’ la mia vita. E io, ancora oggi, sono felice al campo, mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. La mia carriera non è venuta per caso: è il frutto di tanti sacrifici abbinati alla gioia di giocare a calcio. Che tu lotti per vincere la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai. Guardate anche Ibrahimovic o Buffon. Gigi gioca a Parma, ha 44 anni, si diverte e compie ancora parate super».