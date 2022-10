Damascelli: “Spalletti bacia la medaglietta ma il Napoli non è un miracolo”

Il Napoli non è un miracolo. Lo scrive Tony Damascelli sul Giornale

Il numero di gol realizzati dal Napoli in champions non ha uguali precedenti per le altre italiane pluridecorate a livello internazionale, dopo il quarto gol Luciano Spalletti ha fatto il segno della croce e baciato la medaglietta che porta al collo ma non è un miracolo quello del suo Napoli, è calcio verace, superbo nella sua semplicità e perfidia.

Scrivere del Napoli è facile, per come gioca, per come sa stare in campo, per come vince e con quanti gol, per quella semplicità che compete ai campioni, perché, questo bisogna dirlo, la squadra di Spalletti si comporta con una personalità e una tranquillità che soltanto le grandi di solito posseggono. Ribaltare e con misure così clamorose lo svantaggio ad Amsterdam non è cosa naturale ma lo è stato appunto dopo il gol fortuito e fortunoso degli olandesi che, però, hanno confermato il difetto antico di quel football estetico che non sa nemmeno che cosa significhi la cosiddetta fase difensiva, il Napoli e Raspadori su tutti ne hanno approfittato e non per caso ma con la scienza elementare del football, tecnica e velocità, disciplina e carattere.